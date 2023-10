Torna a Latina la gara di arte muraria, appuntamento in Piazza del Popolo

LATINA – Il mondo delle costruzioni della provincia di Latina si prepara ad un doppio appuntamento in piazza del Popolo a Latina dove sono in corso in queste ore i lavori di allestimento.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 6 ottobre alle 11 quando sarà presentato il servizio “Salute in Cantiere” con la nuova unità di sorveglianza sanitaria mobile. Un’ iniziativa voluta dalle parti sociali dell’Esel Cpt – Ente Scuola Edile della provincia di Latina e della Cassa Edile della provincia di Latina: Ance Latina, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Nel corso della giornata l’unità di sorveglianza sanitaria mobile sarà a disposizione della cittadinanza per uno screening cardiologico gratuito.

Il giorno successivo invece, sabato 7 ottobre, nel cuore del capoluogo si terrà la selezione territoriale del Lazio della gara di arte muraria EdilTrophy 2023. Le squadre che rappresenteranno le Scuole Edili del Lazio si sono date appuntamento a Latina per partecipare a questa iniziativa che prevede la realizzazione di alcuni manufatti che verranno donati al Comune di Latina e destinati all’arredamento di parchi e giardini. Le selezioni porteranno la squadra vincitrice, decretata da una apposita giuria, alle selezioni nazionali che si terranno il prossimo 21 ottobre al SAIE di Bari. Per i giornalisti: per l’EdilTrophy la parte relativa alla competizione si terrà dalle ore 8.30 alle ore 13.30 mentre la premiazione è fissata per le ore 15, per eventuali interviste oltre che all’orario previsto della premiazione i vertici delle organizzazioni saranno disponibili nell’arco della mattinata dalle ore 11.