Palabianchini chiuso per rischio crollo, settimana in salita: Chiarato incontra società sportive e tecnici

LATINA – Dopo la chiusura del Palabianchini per rischio crollo, l’assessore allo sport del Comune di Latina Andrea Chiarato incontrerà questa mattina le società sportive Benacquista Assicurazioni Latina Basket , che gioca il campionato di serie A2, la Latina Sport Academy che gioca la serie B del Calcio a 5 maschile e la Nuoto 2000 gestore dell’impianto natatorio. Al centro della riunione la questione urgentissima di luoghi alternativi dove svolgere gli allenamenti, dove giocare le partite casalinghe di campionato, e dove svolgere l’attività in vasca. Un problema davvero gigante.

“Il tecnico incaricato del certificato di staticità ha trovato gravi criticità strutturali sotto il blocco-spogliatoi dove alcuni pilastri in cemento armato hanno i ferri a vista, come se fossero esplosi, e altri sono invece già piegati. Ne va dell’incolumità delle persone, non potevamo fare altro che chiudere, la sicurezza degli atleti, degli addetti, del pubblico, viene prima di tutto”.

Dopo la tegola arrivata nel week end, la settimana comincia in salita per l’Amministrazione comunale di Latina che vuole prima di tutto capire come sia possibile che un problema del genere non sia emerso prima, mentre venivano varati prima, ed eseguiti poi, i lavori finanziati con il Pnrr. E con lavori che si sono susseguiti nei decenni all’interno dell’impianto per risolvere ogni volta una criticità diversa o colmare un vuoto.

“Dobbiamo affrontare la questione capendo come possiamo aiutare le società sportive e la prima cosa che faremo è sentire i comuni limitrofi per verificare se c’è spazio anche per la nostre squadre. Sappiamo che non è facile. Parallelamente bisogna capire con tecnici e dirigenti quale è la reale situazione e come risolvere i problemi strutturali, dunque fare i conti delle risorse necessarie, quindi trovarle con le difficoltà del bilancio che chiude al 31/12. Non c’è dubbio però che le risorse vanno trovate anche rivolgendoci alla Regione e al Governo”, dice Chiarato.