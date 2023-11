Violenza contro le donne, Centro Donna Lilith di Latina: “Nel 2023 già cento donne si sono rivolte a noi”

LATINA – Oggi è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E’ tradizionalmente anche il momento in cui si traccia il bilancio di quello che avviene sul fronte della violenza di genere anche a livello locale: cinque femminicidi dal 2019 ad oggi, quasi trecento violenze sessuali e circa mille denunce per percosse e lesioni. Soltanto negli ultimi dieci mesi oltre cento donne si sono rivolte al Centro Donna Lilith di Latina per cominciare il percorso di fuoriuscita dalla violenza, che spesso viene inflitta tra le mura di casa, mentre circa 300 hanno contattato il Centro di Via Farini per orientarsi e chiedere come fare.

Ieri pomeriggio in un teatro D’Annunzio tinto di rosa grazie all’illuminazione e alla scenografia proposta da Amilcare Milani di Mix in Time, il tema è stato sottolineato con il concerto della Fanfara dei Carabinieri di Roma in un’0iniziatiova realizzata dal Comando provinciale dei carabinieri di Latina con il sostegno di Centro Donna Lilith e Unindustria Latina. Ad accogliere il pubblico il comandante provinciale Cristian Angelillo, il presidente di Unindustria Latina Pierpaolo Pontecorvo, la presidente del Centro Donna Lilith Francesca Innocenti, presenti le massime autorità cittadine e provinciali, il prefetto Maurizio Falco, il questore Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Giovanni Marchetti.

E’ stata proprio la presidente di Donna Lilith nel suo intervento cominciato con un chiaro “sono molto arrabbiata”, a spiegare anche il perché della musica: “Le donne ci riferiscono che i figli alzano il volume per non sentire i colpi delle violenze in casa”.

Tra gli interventi quella della sindaca di Latina Matilde Celentano che dal palco del D’Annunzio ha invitato tutti al flash mob che si terrà oggi pomeriggio 25 novembre in piazza del Popolo intitolato “Una rete contro la violenza”. Alle 17 il via con rappresentazioni e dimostrazioni artistiche. Ad organizzarlo il gruppo di lavoro composto dalle consigliere comunali, che ha esaminato le proposte ricevute da cittadini, associazioni ed enti. Nel programma momenti di riflessione sul femminicidio, ma anche coreografie, musiche e letture da parte di studenti, artisti, rappresentanti di associazioni e di istituzioni. Intervverà con la sindaca il presidente del Consiglio comunale, Raimondo Tiero. La Celentano ha anche invitato tutti a partecipare alla campagna mediatica “Contro la violenza sulle donne, Io #CiMettoLaFaccia”. Si può partecipare utilizzando il format consultabile al link https://atmo.lazio.it/?tt.

Ma iniziative si realizzano oggi e si sono tenute anche nei giorni scorsi oltre che a Latina in molti comuni pontini alcuni dei quali hanno comunità direttamente e duramente colpite dalla violenza di genere. Iniziative si terranno a Terracina, Cisterna, Priverno, Formia, Minturno solo per citarne alcune.

Inaugurata a Sabaudia nei giorni scorsi nella Caserma dei carabinieri una nuova “Stanza tutta per sé” finanziata dal Soroptimist e dedicata all’ascolto delle vittime di violenza di genere.