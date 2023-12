Al D’Annunzio il concerto del coro e dell’Orchestra del Liceo Manzoni

LATINA – Un’esplosione di musica e di gioia ha invaso ieri il Teatro D’Annunzio di Latina, dove si è tenuto il concerto dell’orchestra e del coro del liceo Musicale “A. Manzoni”. L’evento, organizzato dal Dipartimento di Discipline Musicali e dalla Dirigente Scolastica Paola Di Veroli, si è inserito nel calendario degli eventi natalizi della città e ha registrato un grande consenso di pubblico, accorso numeroso. Molte le autorità, civili e militari, presenti; a fare gli onori di casa sono stati la dirigente scolastica e il vicesindaco, Massimiliano Carnevale.

Il concerto ha offerto un programma ricco e variegato, che ha spaziato tra vari generi e epoche musicali, senza dimenticare i classici natalizi. Oltre 60 studenti tra orchestra e coro, guidati dai direttori d’orchestra Gianni Cellacchi e Stefania Cimino, hanno dimostrato una profonda preparazione e passione, regalando al pubblico momenti di grande emozione e di coinvolgimento diretto. Hanno dato il loro contributo all’evento musicale anche i giovani violinisti degli istituti comprensivi “G. Giuliano”, “Don Milani” di Latina e “L. Caetani” di Sermoneta: “Hanno condiviso il palco con i loro colleghi più esperti, in un bell’esempio di sinergia e di crescita musicale”, sottolineano dalla scuola di Via Magenta che da anni valorizza il lavoro e il talento degli studenti del liceo Musicale distinguendosi oltre che per la qualità dell’offerta formativa anche per le numerose iniziative culturali.

“Da oltre un decennio – ricordano dal liceo Musicale – si offre agli studenti la possibilità di studiare musica in parallelo al percorso scolastico, con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli e sensibili all’arte e alla cultura. Il concerto dell’orchestra e del coro del liceo Musicale “A. Manzoni” di Latina è stato un momento di condivisione, un’ occasione per ascoltare dal vivo i talenti musicali del nostro territorio e per augurare a tutta la cittadinanza un sereno Natale, in musica”.