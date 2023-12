Al liceo Majorana di Latina parte l’indirizzo biomedico

LATINA – E’ stato presentato oggi pomeriggio, nell’aula magna del liceo scientifico Ettore Majorana di Latina il nuovo liceo scientifico biomedico che prenderà il via dal prossimo anno scolastico. “Abbiamo già attualmente un potenziamento biomedico che si svolge di pomeriggio, nell’indirizzo invece, verranno potenziate già nel curriculum scolastico alcune materie come la biologia, il diritto legislativo sanitario e le biochimica”, ha detto il dirigente scolastico Domenico Aversano.

ASCOLTA

I ragazzi avranno due ore in più nel biennio e tre in più nel triennio per approfondire materie di tipo sanitario a cui verranno aggiunti corsi pomeridiani con l’Ordine dei Medici, come ha spiegato la referente del progetto, la professoressa Veronica Tombolillo

ASCOLTA

“Si tratta di una sorta di palestra per gli studenti che in questo modo potranno capire se le professioni sanitarie sono effettivamente di loro interesse. E anche una selezione”, ha spiegato la vicepresidente dell’Ordine dei Medici Rita Salvatori

ASCOLTA