Allarme furti, controlli straordinari dei carabinieri a Cori e Giulianello

CORI – Dopo la raffica di furti che ha messo in allarme popolazione e sindaci dei centri lepini, il caso è stato trattato nelle sedute del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza convocato dal Prefetto Falco che ha disposto un incremento delle attività di controllo del territorio. Ieri sera è stato messo in atti dai carabinieri un servizio straordinario nel Comune di Cori e nella frazione di Giulianello, da parte dei Carabinieri della locale Stazione, con il supporto degli equipaggi messi a disposizione dalla Sezione Radiomobile e dalla Sezione Operativa del Reparto Territoriale CC di Aprilia, anche con militari in borghese e con altre pattuglie delle Stazioni Carabinieri dei comuni vicini. Obiettivo, prevenire e contrastare episodi di criminalità.

Sorvegliate le zone più esposte a furti in abitazione e gli esercizi commerciali, anche con controlli ad autovetture che destano sospetto. E’ stata intensificata, inoltre, la vigilanza anche nelle zone isolate e periferiche dell’esteso territorio del Comune di Cori e della frazione di Giulianello.

L’attività – si legge in una nota del comando è stata preceduta da un’attenta analisi del territorio e delle criticità in modo da individuare gli obiettivi più sensibili da monitorare, garantendo in tal modo una maggiore efficacia all’azione di controllo.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle zone cittadine, industriali e commerciali, più esposte ai furti e ad altri reati contro il patrimonio.