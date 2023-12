Aprono a Latina, Terracina e Gaeta gli ambulatori Asl di terapia del dolore

LATINA – E’ in via di preparazione l’ apertura degli ambulatori territoriali “terapia del dolore e simultaneous care” a Latina, Terracina e Gaeta. Ne danno comunicazione il Direttore del Dipartimento Tutela delle Fragilità ed il responsabile della UOSD Terapia del Dolore e Cure palliative.

“L’ambulatorio di terapia del dolore è rivolto ai pazienti oncologici e con malattia cronico-degenerativa, che presentano sintomatologia dolorosa legata alla malattia”, spiegano dalla Asl. un progetto che nasce per riempire un vuoto dando punti di riferimento territoriali duraturi. “L’obiettivo – aggiungono dall’Azienda Sanitaria locale di Latina – è quello di ottimizzare la terapia sintomatica nell’intento di migliorare la Qualità di Vita della persona fragile, che potrà usufruire di un “percorso personalizzato”.

Nell’ambulatorio di terapia del dolore il paziente troverà l’oncologo, l’internista, il palliativista e lo psicologo, che si interfacceranno anche con il medico di famiglia che ha in carico il paziente.

Per il momento, l’attività verrà svolta il Lunedì dalle ore 8.30 alle 14.00 presso l’ospedale Fiorini di Terracina, il Mercoledì dalle ore 13.00-alle 17.00 nella struttura territoriale di Piazza Celli,3 a Latina e il Venerdì dalle 9.00 alle 15.30 presso la struttura territoriale di Gaeta in Via Salita dei Cappuccini.

Una sperimentazione che potrà in futuro “essere allargata anche ad altre realtà territoriali”, sottolinea in una nota la direttrice generale Silvia Cavalli, esprimendo ” viva soddisfazione per l’attivazione di un altro importante servizio rivolto alla fasce più deboli della popolazione e ai soggetti fragili che devono trovare sempre più attenzione e risposte ai propri bisogni di salute con percorsi a loro dedicati”.

Si può prenotare la prima visita tramite CUP con impegnativa del medico di medicina generale o medico specialista.