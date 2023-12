Comuni Ricicloni: ecco i dati Legambiente

LAZIO – Ottava edizione dell’Ecoforum del Lazio, durante la quale Legambiente ha pubblicato tutti i nuovi dati regionali sulla produzione e gestione dei rifiuti (dati Arpa Lazio relativi al 2022). La raccolta differenziata dei rifiuti urbani cresce ancora nel Lazio, migliorando di 0,8 punti percentuali e raggiungendo il 54,23% (dal 53,42% dell’anno scorso), ma rimanendo ancora lontana dal valore nazionale, che per l’anno 2022 si è attestata 63,99%, crescendo di poco nell’ultimo anno (+0,99%) e ancora più distante dalla media delle regioni del Nord (70,97%). I rifiuti urbani della regione Lazio pesano sul totale nazionale quasi il 10% per una porzione della popolazione dal valore simile e influisce sul dato di raccolta differenziata dell’Italia per più di un punto percentuale. È un valore che ci pone in terzultima posizione in Italia nella classifica delle regioni più virtuose nella raccolta.

Tra le province, quella che complessivamente risulta essere la più virtuosa nel 2022 è ancora una volta Viterbo con il 64,4% (due anni fa era Frosinone, con il 60,1 %) di raccolta differenziata, i punti percentuali di distacco con le altre province è di circa 3 punti con Frosinone e Latina, e supera i 12 punti per la provincia di Roma, ultima con appena il 52,1%.

Rispetto all’anno precedente tutte le province incrementano le loro performance nella raccolta differenziata. Viterbo, già citata, al 64,40%, è la prima provincia dopo i 4 punti percentuali guadagnati lo scorso anno, nell’ultimo anno fa registrare “solamente” uno 0,9% di crescita di punti percentuali. Frosinone, dopo il il passo indietro nell’ultimo anno ricomincia a risalire, facendo registrare il valore più alto di differenza +1,7% punti percentuali. Crescono anche Rieti e Latina di oltre un punto e la città metropolitana di Roma, ultima per incremento (+0,8 pp) e anche per percentuale di raccolta differenziata. La percentuale regionale raggiungerebbe invece il 64,9 % (contro i 63,8% dello scorso anno). Anche nel 2022 nessuna provincia raggiunge il 65% mentre per il 2021 (in attesa del dato completo al 2022 di ISPRA) sono 61 in Italia quelle sopra il valore di legge, con 5 province sopra il valore dell’80% (Treviso, Mantova, Belluno, Reggio nell’Emilia, Pordenone), la città metropolitana di Roma è 97esima.

Sul podio dei Ricicloni tre comuni della provincia di Latina e un comune medio del viterbese di 9381 abitanti: Nepi che raggiunge l’84,24% di differenziata, meno dei primi classificati degli anni passati, Sant’Ambrogio sul Garigliano (nel 2022) e Spigno Saturnia (nel 2021) con la seconda che aveva raggiunto addirittura l’85,97. Seconda e terza posizione per Sacrofano con l’83,69% e Fondi con l’82,87% che si confermano anche quest’anno l’eccellente risultato dell’anno scorso. Si contano quest’anno 6 piccoli comuni nelle prime 10 posizioni della classifica. In totale i piccoli comuni ad aver raggiunto il traguardo del 65% sono 126, il 58% dei comuni ricicloni di tutta la regione. Completano la lista dei 209 comuni ricicloni di quest’anno 6 comuni grandi (con più di 50mila abitanti) e 68 comuni medi (con popolazione residente compresa tra i 5000 e i 50000).

Tra i Grandi Comuni, quelli cioè con più di 50 mila abitanti, Velletri Tivoli e Fiumicino confermano le proprie posizioni per il secondo anno di fila, con quote di raccolta differenziata superiori al 75%. Civitavecchia si conferma ultimo dei grandi, dopo il miglioramento di 25 punti percentuali dello scorso che la avevano fatta entrare in questa speciale classifica per la prima volta. Da notare le assenze di tutti i capoluoghi di provincia di questa categoria: Roma (43,57%), Viterbo (55,59%) e Latina (42,75%). Quest’ultima, insieme ad Anzio, cresce di oltre 6 punti percentuali rispetto allo scorso anno. In tab.5 la lista completa di questi comuni, tutti appartenenti alla fascia periurbana della città metropolitana di Roma, ai quali consegniamo una menzione speciale, pur non essendo tra i premiati come Rifiuti Free, ma per conferma delle performance degli ultimi anni, con percentuali anche oltre la soglia del 75%.

Tra i piccoli Comuni Ricicloni, 128 in totale, primo in questa graduatoria è Norma, con una percentuale di differenziata che raggiunge l’82,2 % in un territorio abitato da meno di 4000 abitanti che producono, tutti insieme, 1395 tonnellate di rifiuti all’anno. Percentuali inferiori per Spigno Saturnia, due anni fa in prima posizione, con quasi l’82%. E per Oriolo Romano, che superando l’80% si piazza al terzo posto.