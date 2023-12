Violenze in famiglia: con il cacciavite ferisce la moglie che difende la nipotina

FORMIA – Minacciava, offendeva e picchiava la moglie anche in presenza di figli e nipotini, arriva la misura cautelare per un 64enne di Formia. La Polizia ha eseguito l’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Cassino nei confronti dell’indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Dopo un lungo silenzio la donna ha deciso di sporgere denuncia perché ad agosto scorso, brandendo un cacciavite, il marito aveva prima minacciato una nipotina che era in braccio alla madre, poi, quando lei era intervenuta frapponendosi fra lui e la bambina, l’aveva colpita con il cacciavite sulle braccia, prendendola poi a calci e pugni. In casa erano intervenuti i poliziotti del Commissariato di Formia chiamando un’ambulanza per le cure. E la donna stremata dai continui soprusi ha raccontato tutto.

Poi, le indagini, coordinate della Procura di Cassino, che hanno consentito di ricostruire quanto accadeva da tempo nella famiglia, in un clima di aggressioni verbali quotidiane nei confronti della donna e dei figli.