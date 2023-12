Gaeta inaugura il nuovo lungomare e progetta la maxi-ciclabile per Formia

GAETA – Si sono conclusi i lavori sul primo tratto del Lungomare Caboto a Gaeta. La passeggiata con pista ciclabile è stata presentata e inaugurata ieri dal sindaco Cristian Leccese: “Una Gaeta che diventa sempre più accogliente e sempre più bella, per cittadini e turisti”, ha detto il primo cittadino visibilmente soddisfatto e che aggiunge un tassello alla sua sfida per fare di Gaeta la Città della Cultura 2026. E’ stata l’occasione anche per presentare l’ambizioso progetto di congiungere Gaeta medievale a Formia attraverso una pista ciclabile. “Un progetto al quale stiamo lavorando da diversi mesi e spero che per i primi del 2024 possa essere ultimato il progetto esecutivo e di poter dare a tutti i concittadini, nell’arco di questa consiliatura, la possibilità di andare in bicicletta da Punta Stendardo a Vindicio”. Oggi Gaeta presenta a Roma il progetto Una pianta per ogni abitante .