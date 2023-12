Grande Slam Uisp, domenica c’è la Normissima

NORMA – Il Grande Slam Uisp si appresta a vivere il suo gran finale dopo una lunga serie di gare podistiche proposte in tutta la provincia di Latina e non solo.

Domenica 10 dicembre andrà in scena infatti l’ultima gara a Norma. E’ la terza edizione della “Normissima”, organizzata da Andrea Troisi con il supporto del Running Club Latina, con il patrocinio del Comune di Norma e naturalmente in collaborazione con il Comitato Territoriale Uisp di Latina. Sarà una tappa emozionante perché proporrà un percorso del tutto nuovo a stretto contatto con i panorami mozzafiato che solo il centro lepino è in grado di offrire. Gli 8 chilometri e 800 metri di percorso, su un dislivello di 200 metri, inizieranno alle 9,30 da piazza Caio Cestio per poi svilupparsi all’interno del suggestivo Parco Archeologico: i podisti compiranno un giro di circa due chilometri gustando un incantevole vista lungo la pista di parapendio e rientreranno poi verso il borgo passando dietro il campo sportivo e affrontando una salita di circa 200 metri prima del traguardo. Presidieranno il circuito la Polizia Municipale, dei preparati bykers e almeno 20 volontari, oltre allo staff del Running Club Latina. La notizia di questo nuovo affascinante percorso si è subito sparsa tra gli addetti ai lavori, tanto che svariate adesioni sono già arrivate da Roma e dal Sud Pontino.

Sono state anche organizzate una camminata di 8,8 chilometri aperta a tutti e una “minirun” di circa 60 metri lungo il corso principale del paese, riservata a ragazzi di età compresa dai 6 ai 14 anni ai quali sarà poi consegnata una medaglia ricordo.

Importanti riconoscimenti andranno ai primi cinque e alle prime cinque della classifica generale, ai primi cinque di tutte le categorie e alle prime tre società con un minimo di 15 atleti al traguardo. Un’altra grande novità riguarderà poi i donatori Avis, con premi ai primi tre e alle prime tre. Lo scorso anno, su un percorso totalmente diverso, si impose Gabriele Carraroli del Centro Fitness Montello, con un tempo di 34’22’’, davanti a Matteo Noro e a Riccardo Volpe. Tra le donne vinse Maria Casciotti della Podistica Solidarietà (42’30’’), davanti a Francesca Macinenti e Lucrezia Laurenza. Per tutte le informazioni sulla “Normissima” e sulla successiva “Maxistaffetta” consultare il sito uisplatina.it o scrivere a atleticaleggera.latina@uisp.it o inviare un messaggio whatsapp al 328.1193101.

Previste poi per il 17 dicembre la tradizionale “Maxistraffetta” presso il campo comunale di atletica di via Botticelli, a Latina, mentre all’interno della palestra della stessa struttura, inoltre, avverrà la premiazione dei protagonisti della sfida mattutina e a seguire ci sarà la passerella per gli atleti artefici dei migliori piazzamenti nelle graduatorie finali del Grande Slam.