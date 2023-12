I Carabinieri in visita al reparto di Pediatria del Goretti

LATINA – Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Protezione Civile, ha rinnovato per il terzo anno, l’evento di solidarietà rivolto ai bambini ricoverati presso la struttura di Pediatria e Neonatologia, dell’Ospedale S.Maria Goretti di Latina. L’iniziativa benefica, che si svolge sempre con grande entusiasmo dei partecipanti, è stata accolta ancora una volta, calorosamente dal personale sanitario presente, che ha particolarmente apprezzato la vicinanza dell’Arma ai suoi piccoli pazienti, così come le mamme dei bambini ricoverati, hanno apprezzato con emozione e gioia l’incontro inaspettato.

Il cane Nathan del Reparto Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria, ha suscitato la sorpresa dei bambini strappandogli più di un sorriso e, un Babbo Natale vestito di tutto punto, ha distribuito i suoi doni ai piccoli degenti, mentre venivano intonate note natalizie per allietare il momento.

L’incontro si è concluso con un ringraziamento sentito da parte dei sanitari intervenuti, al personale dell’Arma e della Protezione Civile, che a loro volta hanno manifestato sincera vicinanza verso i più fragili cercando di dare sollievo e gioia, anche per poco, con un semplice sorriso.

“La Benemerita intende mantenere saldi i suoi principi di solidarietà verso tutti coloro che hanno bisogno di essere sostenuti e cercherà senz’altro di ripetere altre analoghe iniziative”.