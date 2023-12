Il Comune di Itri concede la cittadinanza onoraria ai Vigili del fuoco

ITRI – Il consiglio comunale di Itri, nella seduta del 24 luglio ha deliberato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria al 44 Corpo dei vigili del fuoco di Latina. Nella mattinata del 9 dicembre l ’importante onorificenza è stata consegnata dal Sindaco, alla delegazione del Comando intervenuta, per l’occasione coordinata dal Comandante Luigi Capobianco. La città di Itri ha voluto tributare tale riconoscimento ai Vigili del Fuoco “… per l’encomiabile soccorso prestato alla comunità itrana durante i bombardamenti aerei che il 12 dicembre 1943 provocarono la distruzione del mulino Mancini e la morte di oltre 60 innocenti” , un tragico episodio accaduto durante la seconda mondiale, e per la ricostruzione del quale il Comune di Itri si è avvalso anche della preziosa opera di ricerca e ricostruzione storica del Vigile del duoco Emiliano Ciotti presso gli archivi del Comando.