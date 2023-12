Il Latina sconfitto dal Sorrento, al Francioni finisce 0-2

LATINA – Il Latina Calcio 1932 perde male la 16° giornata del campionato di serie C girone C che finisce 0-2 per gli ospiti del Sorrento. Grande delusione al Francioni, ma assolve la squadra e si assume la responsabilità della sconfitta, mister Daniele Di Donato.

L’allenatore del Latina ha fatto mea culpa dopo il match del Francioni nella 16° giornata del campionato di serie C. Infreddolito, nella sala stampa Amodio dello stadio di Latina al termine del match ha commentato: “La peggior partita dell’anno, da domani di nuovo al lavoro per recuperare”, ha detto il tecnico.

Il Latina scende in ottava posizione in classifica a quota 22 punti a tredici punti dalla capolista Juve Stabia.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 0 – 2 Sorrento 1945

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Cardinali, Ercolano (46’ Del Sole), Di Livio, Cittadino (70’ Jallow), Mastroianni, Riccardi, Fella (46’ Paganini), De Santis, Marino (77’ Fabrizi), Crecco, Cortinovis. A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, Serbouti, Gallo, Rocchi, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato.

Sorrento 1945 (3-4-3): Del Sorbo, Todisco, La Monica (82’ Bonavolontà), Fusco, Scala (82’ Messori, Cuccurullo, Blondett, Martignago (67’ Ravasio), Badje (60’ Panelli), De Francesco, Loreto. A disposizione: Marcone, D’Aniello, Petito, Colombini, Di Somma, Vitiello, Konè, Caravaca. Allenatore: Maiuri.

Arbitro dell’incontro: Luca Cherchi di Carbonia.

Assistenti: Singh Daljit di Macerata e Simone Pistarelli di Grosseto,

Quarto Ufficiale: Stefano Giordano di Grosseto.

Marcatori: 13’ Martignago (S), 74’ Ravasio (S)

Ammoniti: 53’ De Francesco (S), 55’ Cittadino (L), 57’ Del Sorbo (S), 75’ Ravasio (S), 83’ Di Donato (all. L), 87’ Paganini (L), 93’ Di Livio (L)

Recuperi: 0’ pt. 5’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 5 Sorrento 1945 2

Note: Spettatori totali 1353 compresi 451 abbonati e 115 ospiti.