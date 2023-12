In trasferta ad Aprilia, sorpresi su un furgone con targa rubata, passamontagna e arnesi da scasso

APRILIA – Ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso sono i reati di cui sono accusati due cittadini italiani, un 32enne di Roma ed un 62enne di Pomezia, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. I due, in trasferta ad Aprilia, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre era in corso un servizio per la prevenzione e la repressione dei furti, un fenomeno che si è intensificato notevolmente negli ultimi tempi e che crea preoccupazione nella popolazione. Erano a bordo di un furgone che è stato perquisito e dove i militari hanno trovato materiale e arnesi da scasso, un passamontagna, ricetrasmittenti e due ruote appartenenti ad un’Audi.

Il controllo è scattato in particolare perché il mezzo viaggiava con targa di un veicolo rubato la notte precedente. Il furgone che era anche sprovvisto di copertura assicurativa è stato sequestrato insieme con il suo contenuto. I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà.