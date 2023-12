Itri, massacra la compagna 23enne: arrestato

ITRI – Un’aggressione furibonda alla giovane compagna. Nel giorno delle esequie di Giulia Cecchettin, un’altra storia di violenza su una donna arriva da Itri dove domenica all’alba una 23 enne originaria di Fondi è finita in ospedale massacrata dal compagno dopo una serata trascorsa con gli amici e quando gli ospiti erano ancora presenti. La ragazza, originaria di Fondi, è stata colpita con cali al volto e ha riportato diverse fratture. Sul posto sono arrivati i carabinieri, e la giovane che perdeva molto sangue è stata soccorsa e trasferita in ospedale al Dono Svizzero, poi sono scattate le ricerche dell’uomo rintracciato poco dopo. Il 34 enne è stato arrestato ed è in carcere. Sequestrati alcuni indumenti come prova del reato.