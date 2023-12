La Benacquista a Ferentino riceve la Reale Mutua Torino

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket orfana all’improvviso del Palabianchini ha trovato ospitalità a Ferentino in provincia di Frosinone per le partite casalinghe, spostando gli allenamenti su campi alternativi fuori città. L’ufficialità è arrivata dopo molte voci, con un comunicato stringato quanto ferale: ” La Latina Basket e la famiglia Benacquista comunicano ufficialmente a tutti i tifosi, sponsor e sostenitori che la stagione sportiva 2023/2024 non potrà proseguire a Latina”.

Si cambia campo dunque: oggi (sabato 2 dicembre) alle 19, come da programma, i nerazzurri debutteranno nella prima gara del girone di ritorno della prima fase di qualificazione, ricevendo la Reale Mutua Torino Basket, proprio sul parquet del Palazzetto dello Sport di Ferentino.

Doppia beffa per la squadra di Latina: nel pomeriggio di ieri è anche arrivata la disposizione della Fip che dispone che la partita dovrà essere giocata “a porte chiuse”.