Latina, al via l’operazione di pulizia dei marciapiedi a ridosso del centro. Celentano: “Presto i cassonetti intelligenti”

LATINA – Parte a Latina un’attesa operazione di pulizia e ripristino del decoro. Nelle aree a ridosso del centro storico, quelle più sofferenti per il mancato completamento del nuovo metodo di raccolta differenziata, partirà da lunedì prossimo, 11 dicembre, il servizio straordinario di diserbo meccanico, spazzamento meccanizzato e lavaggio dei marciapiedi che richiederà la collaborazione dei cittadini. Lo comunica l’Azienda ABC Latina spiegando che “il servizio sarà effettuato quattro giorni a settimana e interesserà gradualmente tutte le zone a ridosso del centro storico, un’ampia area del territorio comunale che interessa circa 30mila abitanti”. Le operazioni si concluderanno i primi di marzo quando sarà già ora di ricominciare il giro.

“Si tratta del primo atto concreto – commenta la sindaca di Latina Matilde Celentano – in seguito all’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione di Abc. Con questo primo cambio di passo, dunque, si dà una risposta concreta ai cittadini che potranno finalmente usufruire di marciapiedi puliti e decorosi. In questo modo l’amministrazione vuole rendere concreto l’impegno per migliorare il decoro urbano. Quello che i cittadini ci chiedono – conclude – è avere una città più pulita. E, con questa prima novità, possiamo dare una risposta da subito. I cambiamenti non sono finiti qui. Come annunciato, l’amministrazione è a lavoro per l’istituzione di cassonetti intelligenti, dove il titolare potrà conferire con la tessera, e per una rimodulazione della raccolta differenziata”.

La piantina (qui in foto) servirà ai cittadini per sapere quando il proprio quartiere sarà interessato alle operazioni secondo un programma puntuale degli interventi riportato al lato della stessa. Occhio dunque alla segnaletica: “Sui luoghi interessati sarà collocata un’apposita segnaletica concordata con la Polizia Municipale che prevede divieti di sosta temporanei preventivamente segnalati alla cittadinanza. I provvedimenti interesseranno entrambi i lati delle strade interessate”.

L’ordinanza è la n.279 del 5/12/2023 consultabile nell’Albo Pretorio on line del Comune di Latina (www.comune.latina.it).

Sul sito aziendale www.abclatina.it è possibile visionare e scaricare la cartina e il programma completo con date e giorni di avanzamento del servizio.