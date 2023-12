In città duecento nuovi cestini per farmaci, batterie esauste e carta

LATINA – E’ iniziata l’8 dicembre, a Latina, la sostituzione di oltre duecento cestini per Rifiuti Urbani Pericolosi (per esempio i medicinali scaduti o le pile esauste) e cestini gettacarte. “Si tratta – spiegano da Abc – di contenitori per la raccolta delle pile esauste, dei farmaci scaduti, degli imballaggi di rifiuti pericolosi T/F, per le deiezioni canine e cestini gettacarte (per contenere il fenomeno del littering consistente nell’abbandono su suolo pubblico di rifiuti urbani di piccola pezzatura)”.

Cestini nuovi sì, ma occorrerà la collaborazione dei cittadini perché possano svolgere la loro funzione.