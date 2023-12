Latina, il Mercatino tra fornelletti e spazzatura

LATINA – Non è un segreto per nessuno che dopo la chiusura dell’Hotel de La Ville, trasformatosi a lungo in rifugio per senza tetto, in tanti, per trovare un posto dove stare, si siano trasferiti esattamente a dieci metri, nell’ex Mercatino. E per fare chiarezza sullo stato dello stabile di via Verdi la presidente della commissione Trasparenza ha convocato una seduta sul tema.

“L’immobile – scrive Floriana Coletta – è diventato infatti un luogo di spaccio e di rifugio di persone senza fissa dimora, con letti, fornelletti, spazzatura ovunque e perfino escrementi. Dopo l’affidamento della struttura all’azienda sanitaria locale (avvenuto nel Marzo 2023 avendo la asl partecipato ad una manifestazione d’interesse ) non era comprensibile la situazione dello stato attuale e abbiamo fatto il punto per ascoltare dagli uffici cosa fosse accaduto”.

A ottobre però la stessa Asl ha riconsegnato le chiavi all’amministrazione comunale rinunciando di fatto all’immobile a causa dello stato di cattiva conservazione dei locali e degli elevati costi necessari alla loro ristrutturazione.

“Oggi quei locali sono diventati un luogo di bivacco e spaccio che crea rischi per la sicurezza e abbiamo chiesto dunque come commissione di procedere a una bonifica e di chiudere le porte per impedire l’accesso, ottenendo dall’assessora al Patrimonio Ada Nasti la rassicurazione di una segnalazione alla polizia locale, a quanto riferito già avvenuta, e di un’opera completa di pulizia, in attesa dei prossimi passi dell’amministrazione e di un possibile progetto di permuta tra Comune e Demanio. Quello che ci preme sottolineare, al di là dell’urgente messa in sicurezza, è che quanto prima quel luogo prenda nuovamente vita con una sua funzione pubblica commerciale per contribuire anche a ridare decoro a quel quadrante cittadino”, conclude la consigliera di Lbc.