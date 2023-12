Latina, tornano le Stelle di Natale dell’Ail

LATINA – Anche a Latina e sul territorio provinciale l’8, il 9 e il 10 dicembre tornano le nostre Stelle di Natale AIL, iniziativa dell’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. L’appello della sede di Latina è a sostenere con un piccolo gesto la Ricerca e l’assistenza per i tanti pazienti affetti da un tumore del sangue.

L’iniziativa si svolge in oltre 4.500 piazze italiane di cui circa 150 sul territorio provinciale di Latina.

L’iniziativa, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e alla sua 35/ma edizione – spiegano da Ail – ha permesso in tanti anni di mettere in campo progetti di ricerca scientifica e assistenza e ha contribuito a far conoscere i rilevanti progressi nel trattamento dei tumori del sangue come leucemie, linfomi e mieloma. Tra gli interventi, oltre al sostegno dei servizi di cure domiciliari e di supporto psicologico e legale, anche alloggi per accogliere gratuitamente i pazienti non residenti e i loro familiari che devono affrontare lunghi periodi di cura.

Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale Ail o la stella di cioccolato “Sogni di cioccolato Ail” è di 13 euro.

Per Ail Latina il numero è 3889320926 e scopri dove trovare la tua Stella, da oltre 40 anni simbolo di solidarietà e speranza.