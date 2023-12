Latina, un successo la festa di Santa Barbara in piazza della Libertà e Pompieropoli

LATINA – Oggi, lunedì 4 dicembre, è Santa Barbara patrona dei vigili del fuoco e domenica è stata una giornata di festa in piazza della Libertà a Latina dove erano esposti alcuni mezzi del Corpo tra cui la scala romana che misura 30 metri di altezza e dove i vigili del comando provinciale di Latina e del Saf hanno dato dimostrazioni di soccorso e di abilità effettuando la discesa con i cavi dalla facciata del palazzo della Prefettura, srotolando la bandiera tricolore. Simulato anche l’ incendio di un appartamento.

E c’è stata la Pompieropoli, cuore della manifestazione, con tanti bambini che hanno potuto salire sui mezzi, parlare con i vigili del fuoco, indossare il casco giallo e insomma, provare a fare il pompiere per un giorno.

Nella cerimonia ufficiale in programma oggi, lunedì 4, nella sede centrale del Comando in piazzale Carturan alle 10.15 si terrà la Santa Messa presieduta dal Vicario Generale della Diocesi di Latina, don Enrico Scaccia. Poi il comandante provinciale Luigi Capobianco illustrerà i dati di attività del Corpo in provincia di Latina.