Omicidio Priverno, Luigi D’Atino resta in carcere

LATINA – Non ha risposto alle domande del Gip Mario La Rosa nel corso dell’interrogatorio di convalida oggi, il 33enne Luigi D’Atino, arrestato dai Carabinieri con l’accusa di avere ucciso il compagno della madre, Germano Riccioni, e di avere ferito la donna, Adele Coluzzi che è ricoverata al San Camillo di Roma dove presto verrà operata. D’Atino deve risponde delle accuse di omicidio e tentato omicidio e ha ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ha rilasciato qualche breve dichiarazione spiegando che presto chiarirà la sua posizione. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 33enne la custodia cautelare in carcere.