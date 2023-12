Picchiato sabato notte nella via dei Pub, è in ospedale

LATINA – E’ ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito con violenza nel corso di una lite, anche quando era a terra, raggiunto da un calcio alla testa. E’ accaduto sabato notte nella via del Pub di Latina all’incrocio con Via Lago Ascianghi e Via Neghelli. Era l’1,30 di notte quando si è scatenata la furia. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, si è trattato di un pestaggio per futili motivi, forse per un bicchiere rovesciato addosso a qualcuno. Dalle informazioni raccolte il giovane, un trentenne, è stato circondando e picchiato fino a quando non è caduto a terra sanguinante. Poi il gruppo si è dileguato e qualcuno ha chiamato i soccorsi. L’ambulanza ha trasportato il ferito al Goretti. Le indagini per trovare i responsabili sono in corso.

E sempre sabato notte, a poca distanza dai pub, intorno alle due di notte un’auto, una Jeep, si è ribaltata in Viale XVII Dicembre per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Sono rimasti illesi i due giovani che si trovavano a bordo, salvati dagli air bag esplosi e che poi sono stati sottoposti ai controlli con l’etilometro e il drug-read. La vettura ha centrato alcune auto in sosta causando danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.