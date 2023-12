Pittura, Antonio Di Viccaro vs Roberto Di Viccaro: generazioni a confronto

LATINA – Un confronto generazionale a colpi d’arte, con il pennello in mano. E’ quanto propongono gli artisti di Latina Antonio Di Viccaro, padre, e Roberto Di Viccaro, figlio, che venerdì 8 dicembre (alle 17) inaugureranno la “bipersonale” dal titolo “Antonio Di Viccaro vs Roberto Di Viccaro” allestita nella sala espositiva della Casa del Combattente in piazza San Marco a Latina. Un dialogo tra i due attraverso i quadri.

“Ho voluto organizzare questo evento – spiega l’organizzatore Roberto Di Viccaro – per rendere omaggio a mio padre e riportare le sue opere nella nostra città come non avveniva da troppo tempo”. Un modo per misurarsi sul terreno più congeniale, quello dell’arte (e della spatola), proponendo ai visitatori anche un confronto tra stili pittorici.

I visitatori si troveranno di fronte un’esplosione di colori nelle opere dalle tinte forti e vivaci che contraddistinguono il lavoro di entrambi artisti pontini, Antonio Di Viccaro, paesaggista originario di Castelforte, e Roberto, nato a Latina, e da sempre influenzato dal mestiere del padre che poi è diventato anche il suo.

La mostra sarà visitabile per tutto il fine settimana, dall’8 al 10 dicembre ad ingresso libero, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.