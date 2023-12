Ponza dice addio ad Assunta Scarpati

PONZA – Ponza saluta Assunta Scarpati, la chef del ristorante “A casa di Assunta” scomparsa all’età di 57 anni dopo una breve malattia. Conosciutissima sull’isola e non solo, sul suo profilo anche le foto con Emma Marrone, Ariete e altri personaggi del mondo dello spettacolo che non mancavano di andare a trovarla durante le vacanza sull’isola, aveva scelto di condividere il suo progetto con una brigata e personale di sala di sole donne. Slow Food l’aveva premiata per la sua capacità di conservare e proporre la tradizione. Con i suoi video dispensava consigli di cucina, le sue ricette sono apparse su prestigiose riviste. Era attrice di teatro amatoriale con la compagnia ponzese A Priezza. E aveva combattuto duro contro l’obesità di cui parlava senza problemi, anzi invitando chi come lei ne è affetto a rivolgersi a medici seri.

Il 30 settembre, alla fine dell’estate, Assunta Scarpati aveva chiuso il ristorante ringraziando le collaboratrici per il lavoro svolto, e annunciando un periodo di meritate ferie. Martedì sera la brutta notizia della sua scomparsa.