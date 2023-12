Priverno, un etto e mezzo di droga, arrestato 36enne di Sonnino

PRIVERNO – Sorpreso alla guida della sua auto sulla strada 699 Abbazia di Fossanova all’altezza del km. 16,100 con un etto di droga, è stato arrestato dai carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Terracina e della Stazione di Terracina, impegnati in un servizio di controllo del territorio, un 36enne di Sonnino. Tornava da Frosinone. Alla vista della gazzella dei militari l’uomo ha mostrato forte agitazione ed è stato sottoposto a perquisizione veicolare e personale. Sono stati trovati così, nascosti nel vano centrale sotto il bracciolo, e in una borsa che era nel bagagliaio 61 grammi di cocaina, in parte divisa in dosi, 15 di hashish e un bilancino di precisione. nella successiva perquisizione a casa del giovane sono stati trovati altri 80 grammi di hashish e vario materiale per il confezionamento.

L’arrestato si trova ai domiciliari a Sonnino, in attesa della convalida del fermo emesso dal Pm.