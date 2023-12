Qualità della vita, la provincia di Latina ancora più in basso: ora è 87°

LATINA – La provincia di Latina è 87° nell’indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, tirata ulteriormente verso il basso nella categoria Ambiente e Servizi in cui figura quasi fanalino di coda, tra le ultie sette province italiane, in 100° posizione.

Lo dice la 34° edizione della ricerca 2023 effettuata dal quotidiano economico che certifica una discesa di sette posizioni rispetto allo scorso anno. Quest’anno sono novanta gli indicatori, suddivisi nelle classiche sei macrocategorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) affari e lavoro (46°); ambiente e servizi (100°); demografia, società e salute (62°); giustizia e sicurezza (90°); cultura e tempo libero (79°).

Tra gli indicatori, il picco positivo riguarda il clima, dove la provincia di Latina è 7° in classifica per ore di sole al giorno, mentre il dato peggiore riguarda i dati sugli ingressi agli spettacoli: qui si registra una vergognosa 107° posizione, con un’ ultima posizione in classifica (per numero di spettatori ogni mille spettacoli elab. su dati Siae, 2022). In mezzo, tanti risultati deludenti, ma anche illuminanti per capire dove bisogna urgentemente invertire la rotta e verso quali obiettivi viaggiare senza esitazioni.