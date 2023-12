Un successo il Presepe Vivente di Borgo Montenero

SAN FELICE CIRCEO – Oltre cento figuranti hanno animato ieri sera il Presepe Vivente di Borgo Montenero e la cerimonia dell’accensione sottolineata da un momento di suggestiva danza sul sagrato della parrocchia di San Francesco. Un successo straordinario per la manifestazione promossa dal comitato locale della frazione, in collaborazione con le altre associazioni di paese, e con il patrocinio del Comune di San Felice Circeo. In un’atmosfera calda, accompagnati dai canti di Natale, centinaia di visitatori si sono riversati nella piazza della frazione trasformata in una piccola Betlemme, passeggiando tra le botteghe ricostruite con cura, fino alla capanna del Presepe.

“La manifestazione si ispira ai valori della tradizione, attraverso una ricostruzione dell’ambiente in cui avvenne la Nascita di Gesù e la rappresentazione dei momenti fondamentali dello storico evento – spiegano i promotori – Passeggiando tra i quadri, accompagnati dalle dolci note di splendide canzoni natalizie, si assiste al lavoro vero di artigiani, proiettando gli spettatori in un mondo di 2000 anni fa, facendogli rivivere le stesse sensazioni ed emozioni che i poveri, ma fortunati, pastori della vera Betlemme provarono nell’essere testimoni di un miracolo”.

Rappresentati gli antichi mestieri: il falegname, l’arrotino, il vasaio, il fabbro, l’incisore, la locanda, il campo dei pastori, tutti in costume d’epoca.

All’inaugurazione era presente il vicesindaco Luigi Di Somma.