Santo Stefano, prima riunione con il nuovo commissario straordinario

VENTOTENE – È convocato per domani 5 dicembre 2023 il Tavolo Istituzionale Permanente del CIS del Progetto di recupero e valorizzazione dell’ex Carcere Borbonico dell’isola di Santo Stefano/Ventotene. Sarà il primo incontro presieduto dal Commissario Giovanni Maria Macioce, entrato in carica a fine settembre, e vedrà la partecipazione in presenza a Roma dei sottoscrittori del CIS a cui si aggiungono la Sovrintendenza e la Prefettura di Latina. L’ordine del giorno si presenta molto articolato visto il lungo periodo, circa un anno, intercorso dalla convocazione dell’ultimo Tavolo. Sarà il Commissario Macioce a gestirne tutti i passaggi, d’intesa con il RUC e insieme alla struttura commissariale.

“Ho avuto modo di approfondire il Progetto anche nei suoi punti più complessi, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni VIA e le osservazioni emerse dalla Conferenza dei servizi, che sono andati a impattare sullo studio di fattibilità” – ha così dichiarato il Commissario, che ha poi aggiunto: “Tuttavia il Governo mi ha rappresentato il massimo interesse a portare a termine nel più breve tempo possibile il Progetto ed è verso questo obiettivo che, ne sono sicuro, ci attiveremo sinergicamente con tutti i componenti del CIS.”

Intanto a Santo Stefano i lavori proseguono a ritmo sostenuto, nonostante il mal tempo abbia impedito all’impresa esecutrice del contratto di messa in sicurezza di essere pienamente operativa: sono stati infatti 70 i giorni di condizioni meteo sfavorevoli nei mesi tra gennaio a agosto u.s., come documentato da Invitalia, in linea con i bollettini della Protezione Civile.