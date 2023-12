Tiero: “In arrivo un nuovo macchinario diagnostico per Cisterna”

CISTERNA – “Con il nuovo anno gli utenti di Cisterna di Latina potranno finalmente usufruire di un macchinario di Radiologia necessario per la diagnostica. Una volta completate le procedure di gara, lo strumento sarà messo a disposizione dei sanitari e dei pazienti. Ritengo urgente il potenziamento dei servizi in questa importante realtà della provincia che si avvicina ormai ai 50.000 abitanti. I cittadini devono potersi curare nella loro zona di residenza e non essere costretti a rivolgersi presso altri presidi sanitari di altre realtà lontane. Considero quindi essenziale il potenziamento delle apparecchiature, in particolare nella disciplina della Radiologia.

Occorre dotare il territorio di servizi e strutture sanitarie rispondenti al fabbisogno della popolazione, nella convinzione che un servizio sanitario gratuito e accessibile a tutti è un bene prezioso. A tal proposito intendo sollecitare la direzione regionale della sanità affinchè si possa autorizzare l’assunzione di 3 radiologi, da utilizzare per i servizi dei presidi di Cisterna, ma anche di Cori, Sezze e Gaeta. Si tratta di professionisti che rivestono un ruolo di primo piano in ambito sanitario. Questo obiettivo lo ritengo urgente e prioritario per poter rendere effettivo il potenziamento della diagnostica.

Ribadisco come sia a mio parere fondamentale procedere ad uno sforzo straordinario per aumentare il numero dei concorsi nelle aziende sanitarie locali, procedere alle stabilizzazioni, investire maggiori risorse e accelerare i processi. Il personale medico ed infermieristico, sottodimensionato, è costretto a turni massacranti, a rinunciare a ferie e riposi. Occorre dare risposte rafforzando in particolare i presidi di assistenza sanitaria, nei quali organizzare le attività per una presa in carico integrata dei bisogni assistenziali dei cittadini. Penso in particolare alla figura importantissima degli infermieri di Comunità, dove si registra purtroppo la carenza di 20 unità.

I piccoli presidi sanitari svolgono un ruolo fondamentale che non deve essere sottovalutato. Il mio impegno va nella direzione di rendere più efficiente l’organizzazione dei servizi sanitari di ogni centro della provincia”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI, presidente della commissione Sviluppo economico e componente della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio