A Latina Scalo un fiore per Gina Piazza in attesa della pietra d’inciampo

LATINA – Un fiore per Gina Piazza in attesa che venga realizzata e posata alla stazione di Latina Scalo la pietra d’inciampo d’ottone che la ricorderà per sempre nel luogo in cui fu arrestata per essere deportata in campo di concentramento in quanto ebrea. L’iniziativa si terrà domani 27 gennaio (alle 10) in occasione della Giornata della Memoria.

Succede – per non dimenticare la Shoah – dopo l’approvazione da parte di tutto il consiglio comunale di Latina dell’iniziativa proposta dai cittadini Gianmarco Proietti e Graziano Lanzidei che hanno di recente ricostruito la storia di Gina Piazza, formulando l’auspicio poi raccolto dall’assise cittadina grazie ad una mozione presentata dalla consigliera Valeria Campagna del Partito Democratico, che reca la firma di tutti i gruppi consiliari.

Alla cerimonia di sabato 27 gennaio 2024 (alle 10) sarà presente la nipote di Gina Piazza, Paola Piazza. Per il Comune sarà presente il vice sindaco di Latina Massimiliano Carnevale che successivamente si recherà al museo di Piana delle Orme dove, nell’ambito della manifestazione organizzata dalla Provincia e dalla Prefettura di Latina per la celebrazione del Giorno della Memoria, sarà consegnata la Medaglia d’Onore concessa dal Presidente della Repubblica al cittadino di Latina Roberto Cannizzaro.