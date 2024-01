Bambino di pochi mesi abbandonato ad Aprilia

APRILIA – Un bambino di pochi mesi è stato abbandonato davanti la clinica Città di Aprilia nella giornata di ieri. A scoprire il piccolo, che era alloggiato in un passeggino, maschio di 6-8- mesi, è stata un’infermiera del pronto soccorso intorno alle 19:30. La donna ha preso con sé il piccolo e lo ha condotto all’interno dell’ospedale per le visite e le cure. Secondo le prime verifiche, il piccolo è in buona salute. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia allertati proprio dalla Clinica, che ora indagano, anche attraverso le telecamere dell’ospedale, per capire chi abbia abbandonato il bambino.

Il piccolo è stato ora affidato a una casa famiglia.