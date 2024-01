Basket, la Benacquista Latina sconfitta da Casale Monferrato 94-103

La quarta frazione si apre con le due compagini pronte ad affrontarsi ancora con grande energia (66-77 al 31′). Latina commette un paio di ingenuità, di cui approfitta Monferrato (66-81 con 7:23″ da giocare). Time out Coach Sacco. Si torna sul rettangolo di gioco, Cicchetti scuote i suoi realizzando i liberi del 69-81 ed è ancora Cicchetti a replicare alle triple di Monferrato con due canestri dal pitturato (73-87 al 34′). Latina non molla, Alipiev dai 6.75 per il 76-87 a 4:43″ dalla sirena. La gara è intensa e molto fisica, con 3:47″ da giocare Viglianisi subisce fallo antisportivo e concretizza i liberi del 78-89. Time-out Latina. Moretti realizza il libero del -10 (79-89 a 3:33″). Casale risponde (79-91). Latina nuovo viaggio in lunetta con Alipiev preciso per l’81-91 a 2:24″. Con 2:14″ da giocare e, prima che Alipiev tiri ulteriori due liberi, c’è il time-out chiesto da Coach Di Bella. Il gioco riprende, Alipiev concretizza (83-91). Latina difende a tutto campo. 1:48″ sul cronometro, Moretti firma un bel gioco da 3 punti (86-91). Latina esaurisce il bonus, Monferrato va in lunetta (86-92 a 1:33″). Un finale incandescente: 1:20″ alla fine, Alipiev concretizza due liberi (88-92) ma sul fronte opposto l’ennesima tripla della Novipiù riporta i nerazzurri sul -6 (88-95). 54″ sul cronometro Monferrato in lunetta per l’88-97. Viglianisi da tre punti a 45″ (91-97) ma di nuovo gli ospiti in lunetta (91-99 a 36″). Romeo dai 6.75 (94-99) Monferrato in lunetta proprio sul quinto fallo del play nerazzurro (94-101 con 23″). La gara va in archivio sul punteggio di 94-103 e il successo della squadra ospite.