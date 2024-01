Combattimenti clandestini, otto cani sequestrati ad Aprilia, denunciati due uomini romeni

APRILIA – Salgono a otto i cani sequestrati dai carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia nella zona di Campoverde. I militari erano intervenuti già nei giorni scorsi sequestrando cinque pitbull e un pastore maremmano, evidentemente utilizzati per combattimenti clandestini. Poi, è scattato un secondo controllo, su richiesta delle guardie zoofile della Regione Lazio, effettuato anche con l’intervento dei medici veterinari della ASL di Aprilia, in due appartamenti della stessa zona dove sono stati trovati altri due cani che, come gli altri, presentavano evidenti cicatrici e ferite riconducibili all’attività illegale.

I due animali una volta prelevati sono stati portati in strutture autorizzate, mentre i proprietari sono stati denunciati, si tratta di due cittadini di nazionalità rumena residenti ad Aprilia accusati ora di maltrattamenti e combattimenti clandestini di animali e detenzione incompatibile di animali. Ma non sarebbero solo loro due, i responsabili. I militari ritengono infatti che ad operare sia stata una vera e propria banda che organizzava scommesse clandestine sui combattimenti tra cani, con puntate fino a 750 euro.

A far partire le indagini, le condizioni in cui alcuni animali sono stati ritrovati e poi segnalati alle forze dell’ordine, con ferite gravi e lacerazioni inequivocabili, abbandonati dopo i combattimenti.