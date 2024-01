Plastic Free in azione sulla spiaggia della Bufalara

SABAUDIA – Ripartono gli eventi promossi da PlasticFree Sabaudia. Il primo del 2024 si terrà il 28 gennaio alle ore 10:00 con punto di incontro alla Bufalara lato Rio Martino “strada interrotta”, aperto a tutti coloro che vogliono rimboccarsi le maniche e dare una mano trascorrendo anche qualche ora all’aria aperta. “Faremo una raccolta ambientale in spiaggia e saranno presenti anche altre associazioni, Mirability cooperativa sociale, Natura Noi , Amare , Guardia Agroforestale Italiana , Circeo Attivo , Polvere di Fate , Latinautismo , Liberi Netturbini Pontini , Amici del parco di Cloe , Danzarte e Qua la zampa Latina”, spiegano i volontari .

L’appuntamento è patrocinato dal comune di Sabaudia e sarà la ditta Del Prete a ritirare i rifiuti nel punto di raccolta concordato con i referenti di Plastic Free.

Per partecipare si possono portare dei guanti da giardinaggio e/o pinze telescopiche, ma se non se ne posseggono saranno consegnate dagli organizzatori che durante il breefing iniziale consegneranno le buste ai volontari spiegando come differenziare i rifiuti.

L’evento è sostenuto da una donazione di Dimensioni Musicali.

Link per iscriversi gratuitamente anche come Ospite 👉🏻 https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6218/28-gen-sabaudia . Ed è importante per essere coperti dall assicurazione.

Contatti in locandina.