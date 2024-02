Alto Impatto, controlli della Guardia di Finanza a Latina

LATINA – Anche gli specialisti dell’Antiterrorismo e i “Baschi Verdi” del Comando Provinciale di Latina in campo a Latina nell’operazione “Alto impatto” che prosegue in sinergia tra tutte le Forze di Polizia e sotto il coordinamento della Prefettura di Latina, con l’obiettivo di aumentare, anche sotto il profilo economico-finanziario, la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza nel quartiere Nicolosi.

Nell’ultima attività, le Fiamme Gialle del Gruppo di Latina hanno sottoposto a controllo dieci attività commerciali per verificare l’eventuale presenza di lavoratori in nero o irregolari, controllando la posizione lavorativa di trenta dipendenti, nonché la commissione di eventuali violazioni di natura fiscale, elevando alcune sanzioni per la mancata emissione del documento commerciale.

Nel corso dell’attività, sono stati anche effettuati, a vario titolo, controlli su 57 persone e 16 autoveicoli in materia di contrasto alla contraffazione, ai c.d. traffici illeciti, a tutela del made in Italy e in materia di sicurezza prodotti, onde individuare prodotti e beni non conformi alle vigenti disposizioni ed a volte pericolosi per la salute del cittadino. Nel corso delle attività di servizio, i finanzieri hanno proceduto ad effettuare numerosi controlli anche nel settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.