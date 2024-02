Commissariamento del Parco Nazionale del Circeo, il Pd interroga il ministro Fratin

SABAUDIA – Dopo il commissariamento del Parco del Circeo disposto dal Ministro Pichetto Fratin, contro il quale ha annunciato ricorso il Presidente uscente Giuseppe Marzano che negli ultimi mesi aveva chiesto più volte la nomina del direttore dell’Ente, arriva un’interrogazione del Pd nazionale.

“Il Parco Nazionale del Circeo – vi si legge – è una delle più antiche aree naturali protette d’Italia, quasi 9 mila ettari estesi completamente in un ambiente marino di pianura: un patrimonio che il mondo ci invidia e che invece il governo tratta come un giardino dietro casa o peggio un’altra poltrona da occupare. Infatti invece di procedere alla nomina di un nuovo direttore scegliendo tra una rosa proposta dal comitato direttivo, il ministro Pichetto Fratin ha deciso di inviare come commissaria Emanuela Zappone, esponente di Fdi ed ex assessore al comune di Terracina, su cui grava anche una condanna della Corte dei conti”, scrivono in una nota Chiara Braga, Augusto Curti, Sara Ferrari, Matteo Orfini, Rachele Scarpa, Marco Simiani, firmatari dell’interrogazione.

Dubbi vengono dunque mossi sulla correttezza della nomina. Al Ministro dell’ambiente, gli esponenti Dem chiedono “di spiegare le ragioni per cui non si sia provveduto alla nomina secondo le procedure ordinarie e le motivazioni che hanno portato al commissariamento del parco”. Il commissariamento infatti viene disposto quando gli organi ordinarî preposti all’amministrazione di un ente non possano o non siano in grado di funzionare.

Il Parco del Circeo è la terza area naturale ad essere stata commissariata in provincia di Latina, l’unica nazionale e per la quale è dovuto quindi intervenire il Ministro per l’Ambiente. A quelle regionali aveva pensato invece il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca nominando rispettivamente Vincenzo Fedele e Giuseppe Incocciati a commissari del Parco Regionale Riviera D’Ulisse e del Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.