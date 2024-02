Otto nuovi iscritti all’Albo dei Commercialisti di Latina: giuramento e brindisi

LATINA – L’Ordine dei Commercialisti accoglie i nuovi iscritti. La cerimonia si è svolta nella sede dell’ordine in via Armellini con il giuramento dei nuovi ammessi all’albo: Simone Cassandra, Giammarco Giuglietta, Marco Iorio, Elisa Marrocco, Gabriele Rettaroli, Stefano Salvatori, Pietro Santoro e Simona Tarantino. L’evento, istituito nel 2013, ha mantenuto la sua ritualità, ed è parte integrante della tradizione dell’ordine.

Dopo la lettura della formula di giuramento, la consegna degli attestati di iscrizione e il brindisi finale di augurio per la professione. “Anche quest’anno la cerimonia si è contraddistinta per solennità ed emozione, in un clima di assoluta vicinanza e colleganza nella gratificante accoglienza dei neo iscritti nel nostro ordine”, ha detto la presidente dell’Ordine Raffaella Romagnoli presente con il vice presidente Luigi Maragoni e il presidente del comitato per le pari opportunità Carlo Zeverino.

“Ma le attività del Consiglio volte a valorizzare i nuovi commercialisti/esperti contabili, non si esauriscono con la cerimonia che, anzi, è una delle tante iniziative concrete messe in campo in favore dei giovani iscritti – si legge in una nota dell’Ordine – . Infatti, per loro, è anche previsto l’esonero dal pagamento della quota per il primo anno e riduzione per i due successivi, la possibilità di far parte della commissione giovani, la partecipazione gratuita a tutte le attività formative organizzate nelle varie materie, con previsione, in quelle giudiziarie, della consegna presso il Tribunale degli elenchi di tutti i partecipanti agli eventi, indipendentemente dall’anzianità di iscrizione”.