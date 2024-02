Scia criminale ad Aprilia: otto rapine in quattro giorni

APRILIA – Non si ferma la scia criminale ad Aprilia, anche ieri teatro di ben tre rapine a distanza di poche ore. Attualmente sono 8 i colpi in appena 4 giorni. Quella più grave si è verificata all’ufficio postale di largo Marconi con un malvivente che si è presentato armato di coltello e, minacciando i presenti, si è fatto consegnare i soldi in cassa, circa 1200 euro e poi è fuggito a piedi. In serata un’altra rapina fotocopia alla farmacia Montarelli, il bottino è in fase di quantificazione. La mattina una rapina era stata messa a segno ai danni di un noto imprenditore della città, tra via Carducci e via Foscolo. Solo l’intervento di alcuni residenti non ha permesso ai due banditi di fuggire con un bottino più ingente. I due con il volto coperto sono riusciti, sotto la minaccia di una pistola, a portargli via orologio e portafoglio. I due rapinatori sono fuggiti quando i residenti e i passanti hanno iniziato ad urlare.

Nei due giorni precedenti erano state rapinate due tabaccherie, sia lunedì che martedì e la settimana scora i due Eurospin.

Il sindaco Lanfranco Principi, che ha già incontrato il comando dei Carabinieri, valuterà oggi se chiedere l’intervento del Prefetto con la convocazione del tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.