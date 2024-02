Scuole superiori, la scelta preferita dalle famiglie pontine si orienta sui licei a indirizzo scientifico

LATINA – E’ il liceo scientifico Ettore Majorana di Latina ad aver avuto più richieste di iscrizioni per il prossimo anno scolastico, ben 355. C’era tempo fino al 10 febbraio per le iscrizioni on line, ma le famiglie hanno ancora qualche settimana di tempo per cambiare o presentare le domande direttamente nelle varie scuole superiori.

Al Majorana le iscrizioni sono cresciute sensibilmente, sono 110 in più rispetto allo scorso anno, complice anche una serie di scelte che la scuola ha portato avanti, come per esempio l’avvio del corso curvatura biomedica che, da solo, conta 58 iscrizioni: “Possiamo dire di aver fatto una scelta azzeccata – spiega il dirigente scolastico Domenico Aversano – le famiglie hanno risposto molto bene e i ragazzi sono motivati”.

Anche il liceo scientifico Grassi di Latina mantiene il suo trend seppur leggermente in calo rispetto all’anno scorso quando fa la scuola più scelta di tuta la provincia, 314 gli iscritti per l’anno 2024/25: “In realtà per noi questo calo non è una cattiva notizia – spiega il dirigente Vincenzo Lifranchi – significa che possiamo accettarli tutti e non dovremmo rigettare le richieste per mancanza di spazi. Con il calo di circa 30 iscrizioni possiamo fare una classe in meno e avere anche quindi a disposizione gli spazi per i laboratori che stiamo facendo grazie ai fondi del Pnrr”.

Si mantiene pressoché stabile il liceo classico Dante Alighieri di Latina, in linea con il trend nazionale che vede crescere principalmente i licei a indirizzo scientifico: le iscrizioni quest’anno sono state 125.

Una curiosità al liceo Manzoni, diretto dalla professoressa Paola Di Veroli: “Le iscrizioni al liceo Economico Sociale hanno avuto un incremento significativo rispetto agli altri anni”. In totale le iscrizioni sono state 288, pressoché gli stessi numeri dell’anno passato.

Anche il liceo artistico mantiene la sua media: 108 iscritti.

TECNICI E PROFESSIONALI – Sono sempre di più le famiglie che scelgono questo tipo di istruzione per i propri figli, magari per proiettarli nel mondo del lavoro con competenze specifiche. E’ il Galilei Sani a crescere in modo costante: già lo scorso anno aveva registrato un incremento del 30%, quest’anno sono 239 le iscrizioni, 39 in più rispetto all’anno scorso, l’anno prima 150. Cala invece leggermente il Vittorio Veneto Salvemini: 153 iscrizioni, l’anno scorso erano state circa 200. Numeri simili anche al Marconi dove i nuovi iscritti sono 157.

Dopo l’accorpamento deciso dalla Regione Lazio tra il San Benedetto e l’Einaudi Mattei si poteva correre il rischio di un calo di iscrizioni, cosa che invece non è avvenuta: in tutti e tre i plessi si registra un incremento del 10%: 110 gli iscritti al San Benedetto, tra indirizzo tecnico (60) e professionale (50): “Una inversione di tendenza, credo anche grazie a tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni per la parte digitale, per i laboratori nuovi di chimica, il simulatore di trattore, la serra idroponica”, spiega il dirigente Ugo Vitti. Anche l’Einaudi – Mattei ha una leggera crescita rispetto allo scorso anno: 78 gli iscritti, ma destinati a crescere: “Spesso da noi arrivano ragazzi, soprattutto stranieri, che non sanno come fare l’iscrizione on line e quindi lo fanno direttamente a scuola – spiega il vicepreside – al momento contiamo 85 iscritti, ma avendo ancora qualche settimana siamo certi che questo numero crescerà ancora”.

LATINA FORMAZIONE E LAVORO

A chiusura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/25, sono 133 le domande presentate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Agenzia per i Servizi Formativi e per il Lavoro della Provincia di Latina, la Latina Formazione e Lavoro. “Abbiamo rilevato un dato in crescita del 21%, rispetto all’anno precedente, che conferma l’andamento positivo delle iscrizioni ai professionali nella Provincia di Latina, prevediamo che i numeri continueranno a crescere, visto che ci sono ancora giorni disponibili per fare le iscrizioni”, come riferisce la dirigenza

IN PROVINCIA – La scuola che ha registrato più iscrizioni è l’istituto di istruzione superiore Carlo e Nello Rosselli di Aprilia, 338 in totale, ma subito dopo arriva anche il liceo Meucci con 323 iscritti. Anche il Campus dei licei di Cisterna mantiene il suo trend con 321 iscrizioni.

Al quarto posto il liceo Cicerone – Pollione di Formia con 263 iscritti, anche se il liceo Made in Italy non ha avuto l’appeal sperato e probabilmente per il prossimo anno scolastico non si riuscirà a formare la classe non avendo raggiunto il numero minimo di 15 alunni. Il liceo Da Vinci di Terracina continua la sua ascesa e quest’anno registra 209 iscrizioni. Il liceo Fermi di Gaeta ha registrato invece 145 iscrizioni, l’Alberti di Minturno 111.

Per tecnici e professionali il Gobetti De Libero di Fondi ha avuto 184 iscrizioni. Il Pacinotti invece, da solo arriva a 191 iscritti. A Formia il Fermi registra 147 iscrizioni, il professionale Celletti 92. A Gaeta è il Caboto a farla da padrone con 132 ragazzi che hanno deciso di frequentare i corsi specifici a indirizzo nautico.

L’istituto di istruzione superiori Rossi di Priverno ha raccolto 176 iscrizioni, mentre il Pacifici De Magistris di Sezze 152. Il Bianchini di Terracina 148 e il Filosi 69. L’Itis Giulio Cesare di Sabaudia vedrà arrivare il prossimo anno 147 nuovi alunni. Saranno 10 gli studenti che frequenteranno il Pisacane di Ponza e 17 l’Iis di Itri.