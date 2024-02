Sorpreso con 116 grammi di bulbi di papavero: denunciato 33enne a Terracina

TERRACINA – Ieri pomeriggio i Carabinieri di Terracina hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un cittadino indiano di 33 anni, residente a Terracina. Nel corso di una perquisizione veicolare, personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di bulbi di papavero da oppio, custoditi in più involucri per complessivi 116 grammi e 45 semi della stessa specie. Lo stupefacente, è stato sottoposto a sequestro.