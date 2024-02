Variante Q3, dissequestrato il Centro Commerciale di Via del Lido

LATINA – Il Tribunale del Riesame di Latina ha dissequestrato il centro commerciale di via del Lido sequestrato il 13 gennaio su disposizione del Tribunale nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica che ha portato all’iscrizione sul registro degli indagati di cinque persone accusate di lottizzazione abusiva. Ad impugnare il provvedimento erano stati i legali rappresentanti della società Eurospin Lazio spa, della Latina Green Building e della Punto Inmobiliare. Con l’annullamento del decreto di sequestro l’immobile realizzato tra Via del Lido e Via Ferrazza torna dunque nella disponibilità dei proprietari.