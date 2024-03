A Fossanova torna Arte in danza

PRIVERNO – Torna nel borgo di Fossanova Arte in danza, con ballerini e coreografi di fama mondiale, stage e un concorso per giovani talenti. L’appuntamento sabato 23 e domenica 24 marzo nasce da un progetto di Filippo Venditti e Barbara Tudini: “Al centro dell’iniziativa, la volontà di richiamare in un centro di storica bellezza come Fossanova un’appassionata comunità di artisti, giovani allievi e spettatori della danza, dando vita ad un appuntamento di arricchimento e condivisione culturale aperto a tutti”, spiegano i promotori.

In programma ci sono stage con docenti di fama internazionale e un concorso per giovani talenti. Un fine settimana interamente dedicato all’arte tersicorea e alle sue mille sfaccettature: come materia di studio, linguaggio espressivo, occasione di confronto, scambio di idee ed emozioni.

“La danza è di grande interesse per i nostri giovani ed è motivo di crescita, impegno e sacrificio, oltre che un sogno, per molti, ancora da realizzare – sottolineano i curatori dell’iniziativa, Barbara Tudini e Filippo Venditti – diventare ballerini non è semplice e in Italia sono ancora poche le opportunità per gli aspiranti professionisti: per questo, abbiamo pensato di dar vita ad Arte in danza, in quanto importante occasione di incontro tra giovani allievi e grandi artisti. Un contesto in cui scuole di danza, ballerine e ballerini, potranno mettere in mostra il proprio talento, in un clima di sana competizione e con la concreta possibilità di ricevere premi e borse di studio”.

Classico, neoclassico, contemporaneo, modern, urban sono gli stili di danza che animeranno gli spazi dell’Auditorium Infermeria dei Conversi di Fossanova, l’edificio risalente al XIII secolo, oggi adibito ad Auditorium e spazio culturale per mostre e manifestazioni.