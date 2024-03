Latina, Consentino: “Via all’iter per i mercati dei borghi”

LATINA – Si è svolta questa mattina la commissione Attività produttive, presieduta dal consigliere Dino Iavarone, alla presenza degli assessori al Commercio Antonio Cosentino e all’Urbanistica Annalisa Muzio.

“Con la riunione di oggi inizia il procedimento per realizzare i mercati dei borghi – dichiara Antonio Cosentino, con delega al Commercio -. La volontà è quella di istituire dei mercati caratteristici del territorio, che possano rivestire importanza per gli abitanti e divenire attrattivi per chi viene da fuori. La prossima fase prevede il coinvolgimento delle associazioni di categoria per individuare, insieme, le aree idonee e le categorie merceologiche da vendere. Punteremo su prodotti agroalimentari, ma non solo: intendiamo realizzare mercati che non siano repliche di quelli già presenti, ma che abbiano altre caratteristiche che li differenzino. Oltre a promuovere il territorio, in questo modo si contribuisce a rendere vivi i borghi, come luoghi di ritrovo e incontro per la comunità locale andando a colmare lacune delle zone, inserendo ad esempio categorie merceologiche ad oggi assenti nell’area”.

“Mi congratulo, innanzitutto, con l’assessore Antonio Cosentino e con il presidente della commissione Dino Iavarone per l’idea, meritevole, di realizzare mercati caratteristici nei borghi – dichiara Annalisa Muzio, assessore all’Urbanistica -. Nella commissione di questa mattina è iniziata una fase partecipativa e di ascolto, che già dalle prossime riunioni diverrà operativa e sarà finalizzata a condividere un percorso virtuoso. Oltre che per essere assessore all’Urbanistica, prendo parte a questo progetto come delegata alle politiche di Sviluppo dei borghi e, proprio per questo, non posso non apprezzare la proposta. Con l’istituzione dei mercati, infatti, si promuove il territorio e allo stesso tempo viene data voce ai borghi che sono parte integrante di un processo di sviluppo che coinvolge tutta la città”.