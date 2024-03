Sequestro alla cava Stradaioli di Aprilia

APRILIA – Finisce sotto sequestro parte della cava della Stradaioli in zona riserva Nuova. I carabinieri del Nipaaf hanno apposto i sigilli su un’area di 10 mila metri quadrati nel territorio di Aprilia, dove da tempo andava avanti l’intervento per il ripristino ambientale e morfologico dei luoghi. Secondo gli investigatori però nella cava esaurita le operazioni di riempimento dei vuoti causati dall’attività estrattiva sarebbero state condotte utilizzando dei rifiuti non trattati. I forestali nel corso del sopralluogo hanno infatti trovato rifiuti inerti come scarti di edilizia, bitume e ferro per un volume complessivo di circa 20 mila metri cubi. Scattato il sequestro, una persona risulta indagata.