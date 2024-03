Sezze, sorpreso alla guida con patente revocata e senza assicurazione, prende a parolacce i carabinieri

SEZZE – Guidava senza patente e senza assicurazione. Lo hanno scoperto ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Sezze durante un controllo stradale. L’uomo un 58enne di Latina aveva la patente di guida revocata. Durante le fasi di identificazione inoltre dava in escandescenza rivolgendosi ai militari con frasi offensive e parolacce. L’autovettura veniva sottoposta a sequestro e affidata alla ditta del soccorso stradale, mentre per l’uomo è scattata la denuncia per guida senza patente e assicurazione oltre che per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.