Tornano le Giornate Fai di Primavera alla scoperta delle “Vie dell’acqua” a Pontinia e Latina

PONTINIA – Sabato e domenica tornano le Giornate Fai di Primavera. Saranno cinque i luoghi poco conosciuti che saranno visitabili, gratuitamente, grazie ai volontari e ai delegati Fai di Latina e agli apprendisti Ciceroni delle scuole superiori pontine.

Il tema scelto per questa edizione è quello delle vie dell’acqua: “Il nostro progetto è piaciuto particolarmente al Fai nazionale che l’ha inserito tra le chicche da visitare da tutta l’Italia”, ha spiegato Gilda Iadicicco Capo delegazione Fai di Latina

Le Giornate Fai sono state presentate ieri nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche il sindaco di Pontinia, Eligio Tombolillo e il vicepresidente del Consorzio di Bonifica Argeo Perfili. I due Enti infatti hanno subito risposto alla chiamata del Fai.

I luoghi visitabili saranno il Palazzo Comunale di Pontinia, la torre Idrica che è stata oggetto di restauro e che ha una forma molto particolare, disegnata da un ingegnere su indicazione di Oriolo Frezzotti, il Map, cioè il muso dell’agro pontino che in pochi conoscono, ma che è un vero e proprio tesoro. Sarà possibile visitare inoltre l’impianto idrovoro di Mazzocchio, sempre a Pontinia e la sede del Consorzio di Bonifica a Latina.

“Importante la partecipazione degli Apprendisti Ciceroni, studenti di varie scuole della provincia appositamente formati per raccontare al pubblico le caratteristiche dei luoghi da visitare. Sono loro il.nostro futuro e a loro é demandato il compito di far conoscere i nostri luoghi”, spiega Iadicco. Si tratta degli studenti del Liceo Manzoni, Liceo Alighieri, istituto Vittorio Veneto, e liceo Majorana di Latina; il Liceo Ramadù di Cisterna, il Liceo Da Vinci di Terracina e l’Istituto Rita Levi Montalcini di Sabaudia.

Inoltre “Grazie alla partecipazione del gruppo “Fai ponte fra culture” sarà possibile effettuare visite guidate in lingua russa e ucraina, un bel segnale di integrazione tra culture oltre che di pace”.