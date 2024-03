Giornate Fai di Primavera sulle vie dell’acqua con l’apertura di alcuni luoghi della bonifica a Latina e Pontinia

LATINA – Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni (elenco dei luoghi e modalità di partecipazione, consultabili su www.giornatefai.it).

Per l’occasione, la Delegazione FAI di Latina, propone la visita di alcuni interessanti siti in collaborazione e con il patrocinio del comune di Pontinia e del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, nell’ambito di un itinerario denominato: “Le vie dell’acqua”. In particolare, i siti che saranno aperti e visitabili nelle Giornate FAI di Primavera, sono:

– Palazzo Comunale di Pontinia;

– Impianto Idrovoro di Mazzocchio;

– Torre Idrica di Pontinia;

– MAP Museo dell’Agro Pontino di Pontinia;

– sede storica del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, Latina

Le Giornate FAI di Primavera sono realizzate grazie all’impegno della Delegazione FAI di Latina, guidata dalla dott.ssa Gilda Iadicicco, dai ragazzi del FAI Giovani, dal gruppo FAI Ponte fra Culture della delegazione e da tanti altri volontari che affiancano la Delegazione. In campo anche gli Apprendisti Ciceroni, studenti di varie scuole della provincia appositamente formati per raccontare al pubblico le caratteristiche dei luoghi da visitare. Arrivano dai Licei Alighieri, Manzoni, Majorana e dall’istituto Vittorio Veneto di Latina; dal Liceo Ramadù di Cisterna, dal Liceo Da Vinci di Terracina e dall’Istituto Rita Levi Montalcini di Sabaudia.

“Grazie alla partecipazione del gruppo “Fai ponte fra culture” – si legge in una nota del Fai – sarà inoltre possibile effettuare visite guidate in lingua russa e ucraina, un bel segnale di integrazione tra culture oltre che di pace. Grazie agli studenti del Liceo Manzoni di Latina, saranno a disposizione guide in lingua inglese e tedesco.