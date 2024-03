LATINA – E’ stato rinviato a giudizio un uomo di 63 anni di Latina accusato di truffa ai danni dell’Inps. Secondo la ricostruzione l’uomo aveva creato settanta fittizi rapporti d lavoro inducendo in errore l’Inps e procurando un ingiusto profitto per un danno erariale di 9300 euro. I fatti sarebbero avvenuti nel 2021 e a far partire l’indagine è stata una denuncia della stessa Inps. Nei confronti del presunto responsabile della truffa il gip, al termine della camera di consiglio, ha disposto il rinvio a giudizio: la prima udienza si terrà il 27 gennaio del 2025 davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina.

Secondo l’accusa l’imputato avrebbe indotto in errore l’Inps ottenendo il pagamento della Naspi per otto dipendenti che non erano tali procurandosi un ingiusto profitto e causando un danno all’ente. Era stato l’Inps all’epoca a presentare una denuncia alla Procura che ha aperto un’inchiesta e, a conclusione degli accertamenti, il pm Giuseppe Bontempo, ha chiesto il rinvio a giudizio del 64enne.